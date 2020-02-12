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Çukur’un Cuma Ali’si Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu düğün sonrası yürüyüşte görüntülendi
Çukur’un Cuma Ali’si Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu düğün sonrası yürüyüşte görüntülendi
Çukur dizisinde Cuma Ali karakterini canlandıran Necip Memili ve eşi Didem Dayıcıoğlu, Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 12 Şubat 2020 - 07:08

Geçen ay sürpriz bir şekilde evlenen Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu, Bebek’te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Çukur dizisinde Cuma Ali karakterine can veren başarılı oyuncu Memili ve eşi güzel havanın tadını çıkardı.
Dizinin güzel gittiğini, her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Memili, gazetecilerin hayırlı olsun dileklerini “Teşekkür ederim. Çok incesiniz” diyerek kabul etti. Memili, “Balayına çıkmayı düşünüyor musunuz?” sorusuna ise “Biz o işi çoktan hallettik nikahtan önce küçük bir tatile çıktık” dedi.

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