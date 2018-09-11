Çukur’un Cumali’si belli oldu! Necip Memili kimdir?

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Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran Cumali karakteri belli oldu.Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.

Cumali'nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur'u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur'a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü' ve ‘Şahsiyet'ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

ÇUKUR YENİ SEZON 1. FRAGMAN

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur 2. Sezonuyla 17 Eylül Pazartesi Show TV’de yayınlanacak.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler şu şekilde;

Yıl Proje Rol

2005 Beşinci Boyut Ali

2006 Selena Deli

2007 Arka Sokaklar Nevzat

2007 Hakkını Helal Et Mahkum

2007 Bez Bebek Selman

2007 Pusat Taksici

2007-2008 Yaprak Dökümü Serkan

2008 Gece Gündüz Nuri

2009 Hanımın Çiftliği Zaloğlu Ramazan

2010 Kukuriku – Kadın Krallığı

2010 Nene Hatun

2011 Firar Fikret

2011 Ay Büyürken Uyuyamam Fırıldak Necmi

2011 Sümela’nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer

2011 Lüks Otel

2012 Yalan Dünya Cumali

2012-2013 Dila Hanım Azer Barazoğlu

2013 Moskova’nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer

2014 Ulan İstanbul Doğan

2014 Sürgün İnek İmam Ahmet

2015 Bedel Vedat

2015 Guruldayan Kalpler Yaşar

2015 Yok Artık! Ahmet

2016 Kaçma Birader Kadir

2016 Kehribar Musa

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Evliya Çelebi

2017 Dolunay Hakan

2018 Şahsiyet Tolga