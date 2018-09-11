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Çukur’un Cumali’si belli oldu! Necip Memili kimdir?
Çukur’un Cumali’si belli oldu! Necip Memili kimdir?
Geçtiğimiz sezona damga vuran Çukur dizisinin merakla beklenen karakteri Cumali'yi canlandıracak oyuncu belli oldu. Dizinin sır ismi haline gelen Cumali karakterini oyuncu Necip Memili oynayacak. Peki Necip Memili kimdir? Çukur yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Çukur hakkında merak edilen ayrıntılar...
Magazin 11 Eylül 2018 - 21:38

Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran Cumali karakteri belli oldu.Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.

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Ünlü oyuncu Necip Memili.

Cumali'nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur'u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur'a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü' ve ‘Şahsiyet'ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”

ÇUKUR YENİ SEZON 1. FRAGMAN

 

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çukur 2. Sezonuyla 17 Eylül Pazartesi Show TV’de yayınlanacak.

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler şu şekilde;

Yıl    Proje    Rol
2005    Beşinci Boyut    Ali
2006    Selena    Deli
2007    Arka Sokaklar    Nevzat
2007    Hakkını Helal Et    Mahkum
2007    Bez Bebek    Selman
2007    Pusat    Taksici
2007-2008    Yaprak Dökümü    Serkan
2008    Gece Gündüz    Nuri
2009    Hanımın Çiftliği    Zaloğlu Ramazan
2010    Kukuriku – Kadın Krallığı
2010    Nene Hatun
2011    Firar    Fikret
2011    Ay Büyürken Uyuyamam    Fırıldak Necmi
2011    Sümela’nın Şifresi: Temel    Ali Kemal Sözer
2011    Lüks Otel
2012    Yalan Dünya    Cumali
2012-2013    Dila Hanım    Azer Barazoğlu
2013    Moskova’nın Şifresi: Temel    Ali Kemal Sözer
2014    Ulan İstanbul    Doğan
2014    Sürgün İnek    İmam Ahmet
2015    Bedel    Vedat
2015    Guruldayan Kalpler    Yaşar
2015    Yok Artık!    Ahmet
2016    Kaçma Birader    Kadir
2016    Kehribar    Musa
2016    Muhteşem Yüzyıl Kösem    Evliya Çelebi
2017    Dolunay    Hakan
2018    Şahsiyet    Tolga

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