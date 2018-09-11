Çukur’un Cumali’si belli oldu! Necip Memili kimdir?

Çukur’un tüm sezon boyunca gizemini koruyan ve büyük merak uyandıran Cumali karakteri belli oldu.Ekran başındakilerin bir sezon boyunca sorduğu “Cumali'yi kim oynayacak?” sorusu yanıt buldu. Dizinin büyük merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yapım imzalı ‘Şahsiyet'teki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Necip Memili hayat verecek.
Cumali'nin, sezon finalinde taş üstünde taş kalmayan Çukur'u ve yıllar sonra yüzleşeceği ailesi Koçovalıları nasıl etkileyeceği de izleyiciler için heyecan yaratacak. Yıllardır hapishanede olan ve aileden kimseyle görüşmeyen Cumali, tüm dengeleri değiştirecek. Başarılı oyuncu Memili, Çukur'a katılmayı şu sözlerle özetledi: “Başladığı günden beri büyük beğeniyle izlenen, çok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim için hem çok keyifli hem de çok heyecan verici. Ay Yapım ile ‘Yaprak Dökümü' ve ‘Şahsiyet'ten sonra birlikte çalıştığımız üçüncü proje olacak. Her zaman çalışmaktan keyif aldığım bir yapım şirketi ve tekrar yollarımızın kesişmesi, böyle bir projede bir arada olmak benim için hem keyif hem de gurur verici.”
ÇUKUR YENİ SEZON 1. FRAGMAN
ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Çukur 2. Sezonuyla 17 Eylül Pazartesi Show TV’de yayınlanacak.
NECİP MEMİLİ KİMDİR?
27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da dünyaya gelen Necip Memili, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Yer aldığı projeler şu şekilde;
Yıl Proje Rol
2005 Beşinci Boyut Ali
2006 Selena Deli
2007 Arka Sokaklar Nevzat
2007 Hakkını Helal Et Mahkum
2007 Bez Bebek Selman
2007 Pusat Taksici
2007-2008 Yaprak Dökümü Serkan
2008 Gece Gündüz Nuri
2009 Hanımın Çiftliği Zaloğlu Ramazan
2010 Kukuriku – Kadın Krallığı
2010 Nene Hatun
2011 Firar Fikret
2011 Ay Büyürken Uyuyamam Fırıldak Necmi
2011 Sümela’nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer
2011 Lüks Otel
2012 Yalan Dünya Cumali
2012-2013 Dila Hanım Azer Barazoğlu
2013 Moskova’nın Şifresi: Temel Ali Kemal Sözer
2014 Ulan İstanbul Doğan
2014 Sürgün İnek İmam Ahmet
2015 Bedel Vedat
2015 Guruldayan Kalpler Yaşar
2015 Yok Artık! Ahmet
2016 Kaçma Birader Kadir
2016 Kehribar Musa
2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem Evliya Çelebi
2017 Dolunay Hakan
2018 Şahsiyet Tolga