Çukur’un Cumali’si Necip Memili dünyaevine girdi

Ekranların fenomenleşen dizisi Çukur'da 'Cumali' karakterine can veren ünlü oyuncu Necip Memili, bir süredir aşk yaşadığı Didem Dayıcıoğlu ile dünyaevine girdi. Çifti bu özel gününde yakınları yanız bırakmadı.

İki hafta önce Roma’da birlikte geçirdikleri tatilin fotoğraflarını paylaşarak aşkını ilan eden Necip Memili, sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu.

Sade bir tören ile dünyaevine giren çifti bu mutlu gününde yakın dostları yalnız bırakmadı. Ortaköy’de bir otelde gerçekleşen nikah törenine; çiftin yakın dostları Defne , Aras Bulut İynemli, Rıza Kocaoğlu ve Caner Cindoruk da katıldı.

Necip Memili’nin eşi Didem Dayıcıoğlu, dünyaca ünlü bir dergide mücevher ve saat editörü olarak çalışmasının yanı sıra, Defne Samyeli'nin de stil danışmanlığını üstleniyor.