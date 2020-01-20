Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Çukur’un ‘Cumali’si Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu evlendi!
Çukur’un ‘Cumali’si Necip Memili ve Didem Dayıcıoğlu evlendi!
Çukur dizisindeki 'Cumali' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu, evlendi. Defne Samyeli, sade bir törenle evlenen çifte mutluluklar dileyerek "Hoş geldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte" ifadelerini kullandı.
Magazin 20 Ocak 2020 - 22:58

Oyuncu Necip Memili ile Didem Dayıcıoğlu evlendi.

Memili, Dayıcıoğlu ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken törende bulunan Defne Samyeli de bir mesaj paylaştı.

“NE İYİ GELDİNİZ HEP BİRLİKTE”

Samyeli, “Ömür boyu hep böyle mutlu ve beraber olmanız dileğiyle. Didom sayesinde daha büyük bir aile olduk. Necipciğim, duygularımı tarif etmek zor, hoş geldiniz, ne iyi geldiniz hep birlikte” ifadelerini kullandı.

“BİR ÖMRE BEDEL”

Necip Memili ise “Bir ömre bedel” notuyla siyah beyaz iki fotoğraf paylaştı.

İLGİLİ HABERErcan Kesal, Çukur'dan neden ayrıldığını açıkladı
İLGİLİ HABERÇukur'da Cem Adrian sürprizi!
Son güncelleme: 23:07 - 20.01.2020
Etiketler