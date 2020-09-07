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Çukur’un oyuncu kadrosu yenilendi! İşte yeni sezon oyuncuları ile tüm kadro…
Çukur’un oyuncu kadrosu yenilendi! İşte yeni sezon oyuncuları ile tüm kadro…
Ekranların en sevilen dizilerinden Çukur, bu akşam yeni sezona başlayacak. Gerek senaryosu gerekse yaptığı sosyal çalışmalarla adından söz ettiren rekortmen dizi Çukur, yeni sezonda kadrosunu yeni yüzlerle güçlendirdi.
Magazin 7 Eylül 2020 - 14:31

Çukur'un yeni sezon kadrosuna, Barış Arduç, Mustafa Avkıran, Suna Yıldızoğlu ve İrem Sak dahil oldu.

Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile Koçovalılar'ın baş düşmanı olacak. Mustafa Avkıran, Cengiz Erdenet rolü ile Çağatay ve Böke Erdenet kardeşlerin babası olacak. Suna Yıldızoğlu ise Olga karakteri ile annesi.

İrem Sak da, Erdenet ailesinin kızları olarak yeni sezonda yer alacak.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Aras Bulut İynemli – Yamaç Koçovali

Erkan Kolçak Köstendil – Vartolu Saadettin

Öner Erkan – Selim Koçovali

Riza Kocaoğlu – Aliço

Kubilay Aka – Celasun

Mustafa Kirantepe – Medet

Kadir Çermik – Emmi

Cem Uslu – Metin

Ertuğrul Aytaç Usun – Meke 93

Ece Yasar – Karaca Koçovali

Perihan Savaş – Sultan Koçovali

Boncuk Yilmaz – Saadet

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