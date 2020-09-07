Çukur’un oyuncu kadrosu yenilendi! İşte yeni sezon oyuncuları ile tüm kadro…
Çukur'un yeni sezon kadrosuna, Barış Arduç, Mustafa Avkıran, Suna Yıldızoğlu ve İrem Sak dahil oldu.
Barış Arduç, Arık Böke Erdenet karakteri ile Koçovalılar'ın baş düşmanı olacak. Mustafa Avkıran, Cengiz Erdenet rolü ile Çağatay ve Böke Erdenet kardeşlerin babası olacak. Suna Yıldızoğlu ise Olga karakteri ile annesi.
İrem Sak da, Erdenet ailesinin kızları olarak yeni sezonda yer alacak.
ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI
Aras Bulut İynemli – Yamaç Koçovali
Erkan Kolçak Köstendil – Vartolu Saadettin
Öner Erkan – Selim Koçovali
Riza Kocaoğlu – Aliço
Kubilay Aka – Celasun
Mustafa Kirantepe – Medet
Kadir Çermik – Emmi
Cem Uslu – Metin
Ertuğrul Aytaç Usun – Meke 93
Ece Yasar – Karaca Koçovali
Perihan Savaş – Sultan Koçovali
Boncuk Yilmaz – Saadet