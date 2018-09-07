Çukur’un yeni bölümü ne zaman? Çukur yeni sezondan ilk kareler geldi…

Çukur'un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunu soran dizinin hayranları Çukur yeni sezon hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sene ilk sezonuyla kendi kitlesini oluşturan Çukur'un yeni sezonunundan ilk kareler geldi. İşte Çukur'un yeni sezon detayları ve ilk kareler...

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‘Çukur'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde çekimlerin başladığı diziden yayınlanan ilk kareler Koçovalılar ve Çukur'la ilgili gizemi korurken, Karakuzular Çetesi'ne olan merakı artırdı. Dizinin yayınlanan ikinci tanıtımı da, Youtube'dan 4 milyon aşkın kez görüntülendi.

ÇUKUR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Berkay Ateş'in Mahsun'u, Erkan Avcı'nın ise Çeto'yu canlandırdığı Karakuzular, Çukur'un yeni hakimi mi oluyor sorusunun cevap bulacağı yeni sezonda ekran başındakiler, Çukur'da da bambaşka bir dönemin başlangıcına tanık olacak. ‘Çukur'un yeni sezonu Eylül'de Show TV'de ekranlara gelecek.

ÇUKUR 2. SEZON 2. TANITIM