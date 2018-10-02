Cumali masaya yumruğunu indiriyor! Çukur yeni bölümden ilk görüntü (fragman) geldi! (Çukur 36. son bölüm izle)

Çukur 2. sezon 3. bölümünde; Yamaç abisi Cumali ile kavgaya tutuşur. Vartolu Sadettin'den yardım isteyen Yamaç, Ya Çukur'u geri alacağız, ya da öleceğiz" der. Yayınlanan son bölümde; İdris Koçovalı ve Sultan Anne'nin yaşadığı ortaya çıkar. Yamaç, Cumali ve Aliço üç silahşörü oynar. Yamaç'ın Çukur'u kurtarmak için bir planı vardır. Cumali ve Yıldız yıllar sonra karşılaşırlar. İşte Çukur son bölüm izleme linki

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Çukur dizisi 36. son bölümü ile ekrana geldi! Koçovalılarla Karakuzular arasında gerilim had safhada. Ya Çukuru alacaklar ya da ölecekler… Meke Yamaça’a isyan eder, kardeşi kardeşe vurdurttuğunu söyler… Büyük savaş başlamak üzeredir… Artık Vartolu’nun da Karakuzular’a ödetecek bir borcu vardır. Peki Çukur’un 36. son bölümünde neler yaşandı? Dizinin son bölümü biter bitmez 37. yeni bölümden ilk sahne ekrana geldi. İşte Çukur yeni bölümden ilk fragman/önizleme…

ÇUKUR 37. YENİ BÖLÜM ÖNİZLEME/FRAGMAN GELDİ

Çukur 37 yeni bölümden gelen ilk sahnede Vartolu ile Cumali tanışıyor. Cumali, Salih’e Koçovalı soyadını yakıştırmıyor ve çirkin imalarda bulunuyor. İşte yeni bölümden o sahne…



ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 36. BÖLÜM ÖZETİ

Cumali sokaklarda. Çukur’un gençleri peşinde… Meke ve adamları Cumali’yi kovalamaya başlamıştır. Meke yakalanır. Cumali, kafasına silahı dayar ve kim olduğunu sorar. Eve geri döndüğünde Yamaç, Cumali’ye intikam almayı unutmasını Çukur’u geri alacağını ona yardım etmesini söyler. Cumali’den beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Kavgaya tutuşurlar. Kavga sırasında Yamaç’ın dövmesini gören Cumali kavgayı bitirir.

ÇUKUR 36. BÖLÜM İZLE

‘KARDEŞİ KARDEŞE VURDURTTUNUZ”

Aliço, kaldıkları eve gelir. Cumali Yamaç Aliço’yu evine geri getirir. Bu sırada Meke ve adamları çıka gelir. Karakuzular'a haber vermesi için adamını yollar. Yamaç, Meke'nin böyle bir şey yapmasına çok şaşırır. Yamaç kötülükle gelmediğini söyler ama Meke, Efe'nin ölümünü hatırlatır. İsyan eder kardeşi kardeşe vurdurttuğunu haykırır yüzüne. Meke onlara buradan gitmelerini ve Çukur’a bir daha gelmemesini söyler.

ÇUKUR’DA HER GÜN BİR KİŞİ ALINIYOR

Cumali eve döndüklerinde herkesi takır takır indireceklerini söyler. Ama Yamaç insanların güvenini kaybettiklerini, ne yaparlarsa yapsınlar onların güveninlerini kazanmadan başarılı olamayacaklarını anlatmaya çalışır. Bu arada Karakuzuların adamları hergün Çukur’dan birilerini almaya devam ediyordur.

Bu arada İdris Koçovalı, Sultan Ana hayattadır. Sultan perişan haldedir. Karakuzular uyuşturucu işinde çakılırlar. Çünkü hammadde alacak paraları en önemlisi de kimyacıları yani Vartolu yoktur. Çeto’nun bir planı vardır ama Mahsun karşı çıkar. Yamaç’ın Çukur’u ele geçirmek için planı vardır. Ancak Paşa’nın sakladığı patlayıcılara ihiyacı vardır. Cumali ve Aliço’ya görev verir.

YAMAÇ VE CUMALİ KARAKUZULARA TESLİM OLACAK MI?

Emmi Sena’dan İdris ve Sultan’ı ziyarete gitmesini ister. Yamaç çıkagelir. Cumali’nin yaşadığını ona da söyler. Sena ile konuşan Yamaç Saadet’in ellerinde olduğunu öğrenir. Sena, Yamaç’a Vartolu’yu da bulmasını söylüyor. Çünkü onun da kapatacak bir hesabı vardır. Yamaç Mahsun’u telefonla arayarak abisi ile birlikte teslim olacağını söyler ama bir şartı vardır…