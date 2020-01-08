Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Demet Akalın, Haluk Levent paylaşımına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen şarkıcı Demet Akalın'a sosyal medyada yorum yağmaya devam ediyor. Akalın kendisine Haluk Levent üzerinden eleştiri gelince "Cumhurbaşkanı hepimizin" diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde çocuk istismarı ve kadına şiddete karşı sosyal sorumluluk projesinde yer alacak şarkıcılar Hande Yener ve Demet Akalın ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Akalın’ın kendisi kadar eteği de gündem olmuş ve eleştiri toplamıştı.

“SARAYA HALUK LEVENT DAVET EDİLMELİYDİ”

Demet Akalın’a sosyal medyada yorum yağmaya devam ediyor. Son olarak kendisine “Saraya Haluk Levent davet edilmeliydi. Haluk Levent'in yaptığı çalışmalar yetkili bakanlıklar aracılığı ile geliştirilip büyütülmelidir. Binlerce Memuru ve milyarlarca bütçesiyle kamunun yapamadığını adam tek başına yapıyor” diyerek eleştiren bir takipçisine Akalın yanıt verdi.

“BİZZAT RANDEVU İSTEDİM”

“Ben çağrılmadım! Bizzat randevu aldım! Cumhurbaşkanı hepimizin! Hayırdır niye bu kadar rahatsız oldunuz? Artı Haluk Levent’i de ayakta alkışlıyorum. Ben elini cebine atamayan cimrilerden değilim. Bir kurum için bağış da toplamam! Her zaman Mehmetçiğin ve hasta bebeklerin yanındayım”

