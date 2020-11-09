Cüneyt Arkın filmlerde aldığı yaraları açıkladı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından, filmlerde geçirdiği kazaların vücudunda bıraktığı izleri gösteren bir fotoğraf karesi paylaştı. Arkın'ın paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyayı aktif kullanan usta oyuncu Cüneyt Arkın, son paylaşımında, yıllar içinde çektiği filmlerdeki kazalardan aldığı yaraların izlerini gösterdi. 83 yaşındaki sanatçı, paylaşımına, “Ben ekmeğimi kazanmak için çok şeyden vazgeçtim… Halkıma helal olsun” notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımdaki bazı film kazaları ve yaraları şöyle:

* Battal Gazi’nin İntikamı filminde saçları yandı.

* Kuşçu filminde barut patlamasında karnı saçmalarla doldu.

* Vurgun filminde sağ dirseği ezildi.

* Çıtkırıldım filminde kaşı yarıldı, göz kapakları kesildi.

* Şafakta Son Kurşun filminde sol omuz kemiği kırıldı.

* Malkoçoğlu filminde sol diz kapağı parçalandı.

Usta oyuncunun çok sayıda beğeni alan paylaşımına bazı takipçileri ise “Sizin hayatınız da bir film olmalı büyük usta”, “Dublör kullananlar utansın üstadım”, “Bizlere muhteşem eserler bırakmak için canını hiçe saydın, helal olsun”, “Çok geçmiş olsun Türk sinemasına senin gibi bir oyuncu gelmez, yerin doldurulamaz” gibi yorumlar yaptı.