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Cüneyt Arkın ‘Hastaneye kaldırıldı’ başlıklı haberleri yalanladı
Cüneyt Arkın ‘Hastaneye kaldırıldı’ başlıklı haberleri yalanladı
Cüneyt Arkın, hastaneye kaldırıldığına yönelik çıkan haberleri yalanlandı. Duayen isim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile iyi olduğunu söyledi...
Magazin 29 Haziran 2020 - 11:10

Yeşilçam’ın usta ismi Cüneyt Arkın, hakkında çıkan ‘Cüneyt Arkın hastaneye kaldırıldı’ yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

Haberler çıktığı andan itibaren telefonunun susmadığını ve açıklama yapmak zorunda kaldığını belirten Arkın “Mesaj ve yorumlar da çok sorulması üzerine toplu olarak cevap verelim. Bazı sosyal medya hesapların da sağlık durumu başlıklı çıkan haberler asılsızdır. Bu haberlere itibar etmeyin. Her şey gayet iyi herhangi bir sorun sıkıntı yok” dedi.

Son güncelleme: 11:38 - 29.06.2020
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