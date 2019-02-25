Cüneyt Arkın, meslektaşı Fatma Girik’i ziyarete gitti

Ulus’ta bulunan bir hastanede tedavi gören Fatma Girik’i sabah erken saatlerden ziyaret eden isim Cüneyt Arkın oldu. Rahatsızlığı olmasına rağmen soluğu hastanede alarak arkadaşına moral veren Arkın, hastane içerisinde tekerlekli sandalye kullanması dikkatlerden kaçmadı.

Basın mensuplarına Fatma Girik’in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Cüneyt Arkın, “Fatma Hanım iyi diyebilirim. O çok güçlü bir kadın eskiden de öyleydi, şimdi de öyle. Fatma Hanım adamdır, sevgi doludur ve hayatta mesleğini bu kadar seven yoktur” dedi. Kendi sağlık durumu ile de bilgi veren Cüneyt Arkın, “Bir rahatsızlık geçirdim hastaneleri çok iyi biliyorum ama şuan iyiyim. Allah kimseyi hastanelere düşürmesin. Şöhretin olabilir, paran olabilir her şeyin olabilir ama sağlığın olmazsa, dostun olmazsa yandın” dedi.