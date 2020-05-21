Cüneyt Arkın oğulları paylaştı ’40 yıl önce 40 yıl sonra’ dedi

Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı ve "40 yıl önce - 40 yıl sonra" dedi...

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın, oğulları Murat ve Kaan Polat ile yıllar önce ve günümüzde çekilmiş iki fotoğrafını yan yana koyarak Instagram hesabından paylaştı. 82 yaşındaki oyuncu paylaştı. Corana virüsü nedeniyle karantina süreci boyunca evden hiç çıkmayan usta oyuncu Cüneyt Arkın, paylaşımın altına “Murat, masmavi gülümseyerek dünyaya geldi. Bir yıl sonra sarı saçları, baştan aşağı çilli yüzüyle Kaan Polat geliverdi. Murat, bir gözüm, Kaan Polat, diğer gözüm oldu. 40 yıl önce – 40 yıl sonra” yazdı.