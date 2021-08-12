Cüneyt Arkın paylaştı: Bir zamanlar Levent…

Usta oyuncu Cüneyt Arkın, yıllar önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

SOZCU.COM.TR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cüneyt Arkın, yıllar önce çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, eski günleri yad etti. Usta oyuncu, gönderisinde, “Levent’te bir zamanlar bizim yükseldiğimiz bu yeşil alanlarda şimdi siteler yükseliyor… #Tbt…” notunu düştü.

83 yaşındaki Arkın’ın paylaşımı kısa sürede 16 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

“TIP FAKÜLTESİ OKURKEN İNŞAATLARDA ÇALIŞTIM”

Cüneyt Arkın, geçen aylarda da1960’lı yıllarda çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından “İstanbul Bebek Koyu, 1960’lı yıllar…” notuyla paylaşmıştı. Ardından fotoğrafın hikayesini anlatan usta oyuncu, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Bu paylaşımın altına ‘Çok iyi yaşadınız' demişsiniz, öyle tabii. Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi; fakülte yıllarımdı, hep çalıştım. İstanbul'da Tıp Fakültesi'nde okurken ilk iki yılımı Sirkeci'de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım. Bir yanda anatomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği…

* Stajımı yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir duruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı. Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum.

“BAŞUCUMDAKİ EKMEĞE BAKARAK UYURDUM”

* Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup, paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum.

* Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar ancak ona bakarak uyuyabiliyordum.