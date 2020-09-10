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Cüneyt Arkın sosyal medyadaki yeni akıma uydu
Cüneyt Arkın sosyal medyadaki yeni akıma uydu
Türk televizyon tarihinin efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, sosyal medyadaki yeni akıma uydu ve 51 yıl önce çekilen fotoğrafıyla yeni projesindeki fotoğrafını yan yana koyarak paylaştı
Magazin 10 Eylül 2020 - 14:16

Sosyal medyada yeni bir akım boy gösterdi. Kullanıcılar yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı. Arkın’da bu akıma uyarak eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaştı.

HAYRANLARININ BEĞENİSİNE SUNDU

Yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçam’ın efsanelerinden Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Cüneyt Arkın, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Cüneyt Arkın son olarak 2014 yılında Panzehir isimli filmde yer almıştı.

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Son güncelleme: 14:25 - 10.09.2020
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