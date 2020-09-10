Cüneyt Arkın sosyal medyadaki yeni akıma uydu

Sosyal medyada yeni bir akım boy gösterdi. Kullanıcılar yıllar önceki halleriyle şimdiki hallerinin fotoğraflarını yan yana koyup paylaşmaya başladı. Arkın’da bu akıma uyarak eski ve yeni fotoğraflarını yan yana paylaştı.

HAYRANLARININ BEĞENİSİNE SUNDU



Yeni bir projeyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan Yeşilçam’ın efsanelerinden Cüneyt Arkın da sosyal medyadaki yeni akıma uydu. Cüneyt Arkın, 1969 yılında film setinde çekilen bir fotoğrafıyla, yeni dizisindeki fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Cüneyt Arkın son olarak 2014 yılında Panzehir isimli filmde yer almıştı.

