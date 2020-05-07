Cüneyt Arkın, Yeşilçam’la günümüzde yayınlanan projeleri kıyasladı

Türk sinemasının duayen aktörü Cüneyt Arkın, Yeşilçam filmleriyle günümüzde yayınlanan projeleri kıyaslayarak sitem etti. Sarıyer Gazetesi’ne konuşan Arkın, “Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı. Bir dizide adam iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı! Böyle sinema olmaz…” ifadelerini kullandı.

250 FİLM ÇEKTİM



82 yıllık ömrüne 250 film sığdırdığını belirten Cüneyt Arkın, seyircilerin ekran karşısından kendisini en çok, Türkan Şoray ve Fatma Girik’le yakıştırdığını belirtti.