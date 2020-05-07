Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Cüneyt Arkın, Yeşilçam’la günümüzde yayınlanan projeleri kıyasladı
Türk sinemasının efsanelerinden Cüneyt Arkın, günümüzde yayınlanan şiddet içerikli ve mafyavari yapımları eleştirdi..
Magazin 7 Mayıs 2020 - 10:05

Türk sinemasının duayen aktörü Cüneyt Arkın, Yeşilçam filmleriyle günümüzde yayınlanan projeleri kıyaslayarak sitem etti. Sarıyer Gazetesi’ne konuşan Arkın, “Bizim filmlerimiz sıcak, samimi ve çok dürüsttü. Halkın değerlerini canlı tutuyordu. Onlara zarar vermemek tek amacımızdı. Bir dizide adam iki delikanlıyı diz çöktürüp kafalarına sıktı! Böyle sinema olmaz…” ifadelerini kullandı.

250 FİLM ÇEKTİM

82 yıllık ömrüne 250 film sığdırdığını belirten Cüneyt Arkın, seyircilerin ekran karşısından kendisini en çok, Türkan Şoray ve Fatma Girik’le yakıştırdığını belirtti.

İLGİLİ HABERCüneyt Arkın'ın serveti ailesi
Son güncelleme: 10:07 - 07.05.2020
Etiketler