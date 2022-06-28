Cüneyt Arkın’ın cenaze programı belli oldu
İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın (85) cenaze programı belli oldu.
Dün gece kalbinin durması sebebiyle İstanbul Beşiktaş'ta özel bir hastaneye ambulansla kaldırılan Cüneyt Arkın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastaneden yapılan açıklamada, “Türk sinemasının değerli oyuncusu Sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla getirildiği Liv Hospital’da bütün yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Liv Hospital Ailesi olarak Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz” denildi.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLECEK
Cüneyt Arkın için 30 Haziran’da saat 10.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) anma töreni düzenlenecek.
Oyuncu, anma töreni sonrasında, Teşvikiye Camii’nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (İHA)