Cüneyt Arkın’ın doğduğu köyde büyük üzüntü

Yeşilçam'ın ustası Cüneyt Arkın'ın hayatını kaybetmesi, doğduğu Eskişehir'in Karaçay köyünde üzüntüyle karşılandı.

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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı 90 nüfuslu Karaçay köyünde 1937 yılında doğan Arkın’ın ölümü, memleketinde üzüntüyle karşılandı.

Karaçay Muhtarı Metin Erul, Cüneyt Arkın’ın bir süre köyde yaşadıktan sonra ayrıldığını ifade ederek, “Bizim köyün insanı olduğu için biz de çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın’ın adına bir şey yapmak isteriz. Çeşme veya orman yaparak anısını yaşatmak istiyoruz. Köyümüzün evladı. Burada koyun bakmış, ata binmiş zamanında. İstanbul’a gidince buralarda pek fazla görmedik. Allah rahmet eylesin, köyümüzün insanı. Çocukluğumuzda çok filmini izledik. Devamlı onun filmlerini izlerdik. Allah rahmet eylesin” dedi.

ÖMRÜ YETSEYDİ PAPATYALARI KENDİSİ EKECEKTİ

Cüneyt Arkın, 11 Mayıs’ta sosyal medya hesabından, “İlerleyen günlerde Eskişehir’e bağlı dünyaya geldiğim Odunpazarı ilçesindeki Cüneyt Arkın Parkı’na gidip bol bol karımın sevdiği papatyaları ekeceğim” diye paylaşımda bulunmuştu.

Arkın’ın hayatını kaybetmesinin ardından Orhangazi kreşindeki çocuklar, öğretmenleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından yaptırılan Cüneyt Arkın Parkı’na gitti.

Ellerinde papatyalarla dolaşan çocuklar daha sonra belediye ekipleriyle papatyaları parkın çeşitli yerlerine ekti.

Çiçeklerin can sularını da veren çocuklar, oyunlarını da parkta oynadı. (DHA)

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