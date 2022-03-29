Cüneyt Arkın’ın kitabında dikkat çeken bölüm! Orhan Gencebay ve Sevim Emre çıldırdı

'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabını yazan usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kemal Sunal'la beraber bir arabeskçiden hiç hazzetmediğini ileri sürmüştü. Söz konusu arabeskçinin Orhan Gencebay olduğu iddiası sonrası Gencebay ve eşi Sevim Emre sert açıklamalar yaparak Cüneyt Arkın’ı hedef aldı.

Sozcu.com.tr

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Cüneyt Arkın, ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’ kitabında Kemal Sunal’la beraber bir arabeskçiden hiç hazzetmediğini yazdı. O kişinin Orhan Gencebay olduğu öne sürüldü.

Cüneyt Arkın'ın tartışmalara konu olan Kemal Sunal ile olan anısı ise kitapta şöyle yer alıyor:

“ARAP’TAN YÜRÜTTÜĞÜ ŞARKILARLA…”

* Bir gün Hilton’un lobisinde oturuyoruz. Gözü bir yere takıldı. Baktım, 60 yıllık müzik birikiminin üzerine çökmüş Arap'tan yürüttüğü şarkılarla bir anda meşhur olmuş bir arabeskçi.

* Asansöre bindi, yukarı çıktı. Kemal Sunal, ‘Bu herif gibiler ancak asansörle yükselir’ dedi.

‘İsminiz Neydi?’ başlıklı bir başka bölümde yine Kemal Sunal, yine ikisinin de sevmediği arabeskçi var:

* Yılmaz Kalkavan’ın yemeğine davetliyiz. Kemal Sunal ve ben iki dirhem bir çekirdek giyinip, davetin yapıldığı otele gittik. Lobi kalabalıktı. Millet asansör bekliyordu, sıraya girdik. O meşhur arabeskçi yine geldi. Yanında televizyoncular, gazeteciler ve dostları vardı.

“SİNSİCE SIRITTI”

* Bizi görünce sevinir gibi yaptı, sonra sinsice sırıttı. ‘Kemal Bey, sizi görmek ne güzel çok sevindim. Bana resminizi imzalar mısınız?’ Aklınca dalgasını geçiyordu. Kemal hiç duraksamadı, fotoğrafını çıkardı: ‘Hay hay efendim, isminiz neydi?’

İDDİALARI YALANLADI

Orhan Gencabay, kitapta yazılan bu olaylarla ilgili bugün ‘2. Sayfa’ adlı magazin programına telefonla bağlandı. Gencebay, “Cüneyt Arkın’ın yazdığı söylediği her şey yalan, Benim Kemal Sunal ile hiçbir problemim yoktu. Çok sevdiğim takdir ettiğim bir oyuncu Kemal Sunal. Cüneyt Arkın, neden bana iğrenç davranıyor? Benimle neden uğraşıyor? Ben ona hiçbir şey yapmadım. Ben hayatımda kimseyi kırmadım. Ben şarkılarımı başkalarından almadım. Beni Türk halkı buralara getirdi.” diye konuştu.

“KİTAPLARINI TOPLATACAĞIM”

Canlı yayında Gencebay’ın elinden telefonu alan eşi Sevim Emre, “Avukatlarla konuştum Cüneyt Arkın'ın kitaplarını toplatacağım. Kitabının reklamını yalanlarla, iftiralarla, Orhan Gencebay’ı kullanarak yapamaz” diye konuştu.

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