Cüneyt Arkın’ın oğlu iddiaları yalanladı

Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, vasiyet nedeniyle tartışma yaşadıkları iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Geçen yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın’ın gözlerden uzak büyüttüğü, ilk eşi Güler Mocan’dan olan kızı Filiz’in, babasının kendi el yazısıyla hazırladığı vasiyetnamede kendisine bir şey bırakmaması üzerine dava açtığı iddia edilmişti.

Cüneyt Arkın’ın hazırladığı vasiyetnamede Beşiktaş Levent’teki gayrimenkulün eşi Betül Cüreklibatır, oğulları Murat ve Kaan Polat Cüreklibatır’a paylaştırıldığı, Arkın’ın, Levent’teki gayrimenkulünü eşi ve iki erkek çocuğuna bıraktığı ve bu nedenle Filiz Cüreklibatır’ın karşı çıktığı öne sürülmüştü.

Cüreklibatır Ailesi adına hem Cüneyt Arkın’ın resmi Twitter hesabından hem de kendi Instagram sayfasından açıklama yapan Murat Arkın, şu ifadeleri kullandı:

* Asrın medyamızın bazı kuruluşları ve sayın gazetecileri haber yapmışlar. Aile içi kavgalar, birbirine girmeler, karşı karşıya gelmeler. Bazılarımız da bu haberin dolduruşuna gelip bazı üzücü yorumlar yapmış. Bu açıklamam, haberi yapanlar için değil sadece bu aileye gönül vermiş, ailemizi seven, sayan, bizleri gördüklerinde gözlerinden o güzel gülümsemeyi hiç eksik etmeyenler için.

“BABAMIN MEZAR YERİ İÇİN BİZDEN HESAP SORDULAR”

* Benzer haberler babamı yitirdikten hemen sonra da yapıldı. Bağırarak konuşmayı meziyet sanan bazı yorumcular ‘Neden babasının yanına Eskişehir’e defnetmediniz’ diye televizyonlarda bizden hesap sordu. ‘O yolu gitmek size ağır mı geldi’ dediler. ‘Neden Zincirlikuyu, tüm meşhurların olduğu yer daha mı cazip geldi’ dediler sustuk.

* Daha 40’lı yaşların başında iken ölümü düşünebilecek kadar hayatı ve onun getireceklerini içine sindirebilmiş annem ve babamın o mezarı daha 1980’lerde almış olabilecekleri onların anlayabileceği bir şey değildi elbet. Babam babasının yanında ebedi istirahatinde.

* Bağırıp çağıranlar, siz hiç tasalanmayın. Burada; en ünlü olduğu zamanlarda bile senet karşılığı film yapmak zorunda bırakılmış, film bitiminde aynı senedi yine iş yaptığı yapımcılara kırdırmak zorunda kalan, 80’lerde erotik film furyası döneminde, yine o dönemde çektiği bir aksiyon filminde sakatlanıp aylarca yatakta bakıma muhtaç olan, kapısına bavul dolu paralarla gelip ‘zaten yataktasın, yatakta para kazanırsın’ diyen yapımcıları kapı dışarı eden bir adam ve ailesinden bahsediyoruz.

“PARAYI BİZİM İÇİN DEĞERLİ KILAN ÜZERİNDEKİ ATATÜRK RESMİ”

* Babamın mezarı elleri gibi hala sıcacıkken, son gecesinde hastaneye yetiştirilirken üzerindeki eski püskü, kollarında delikleri olan hırkası, üzerindeki baba kokusuyla karşımızda asılıyken, masasının üzerinde el yazısı son şiirleri hala dururken, odasını toparlarken bulduğum, 20 sene önce bana yazdığı, ne kadar özlediğini anlatan ama neden göndermediğini asla bilemeyeceğim mektubu 6 aydır her gün okurken, para için kavga. Para. Parayı bizim için değerli kılan sadece üzerindeki Atatürk resmidir.