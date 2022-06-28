Cüneyt Arkın’ın ölümü Türkiye’yi yasa boğdu

Dün gece kalbinin durması nedeniyle hastaneye kaldırılan Cüneyt Arkın (85) hayatını kaybetti. Arkın'ın ölümünün ardından Türkiye yasa boğuldu. Sanat, siyaset ve iş dünyasından usta oyuncu için taziye paylaşımları art arda geldi. İşte o paylaşımlar...

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Cüneyt Arkın, kalbinin durması sonucu 85 yaşında hayata veda etti. Usta sanatçının ölümü Türkiye’yi yasa boğarken sanat, siyaset ve iş dünyasından Arkın için mesajlar yayınlandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Türk sinemasının usta sanatçısı Cüneyt Arkın’ın vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Cüneyt Arkın’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Çocukluğumuzun süper kahramanı, Yeşilçam’ın unutulmaz emektarı sevgili Cüneyt Arkın’ı kaybettik, çok üzgünüz. Mekanı cennet olsun.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: O Türk sinemasının efsanesiydi. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuydu. Cüneyt Arkın hayat verdiği karakterlerle 7’den 70’e hepimizin kahramanıydı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Sinemamızın değerli oyuncusu Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hepimizin zihninde yer eden rolleri, sanatçı kişiliği, ülkesine olan sevgisiyle onu asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin; tüm sevenlerinin, sinema camiasının ve ailesinin başı sağ olsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Türk sinemasının en değerli isimlerinden, Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Huzur içinde uyu, mekanın cennet olsun Kara Murat. Filmlerin nesiller boyunca izlenmeye devam edecek.

Duayen gazeteci SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar: Üzüntümü ifade edecek sözcük bulamıyorum. Gözümün önüne 70’li yıllarda televizyonda ilk kez canlı yayına çıkarken yaşadığımız heyecan dolu dakikalar… Ve bir yığın ortak anımız geliyor. Fotoğraflara baktıkça gözlerim buğulanıyor. Mekânın cennet olsun Cüneyt ağabey.

Oyuncu Filiz Akın: Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hâlâ haberin yarattığı etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan… Öyle üzgünüm ki! Hani klasik bir tanımlama vardır ‘O bizim Kara Murat’ımız, Battalgazi’miz, Malkoçoğlu’muz , dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan… En kısa haliyle o bizim Cüneyt Arkın’ımızdı.

Oyuncu Hülya Koçyiğit: Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın’ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde. Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

Oyuncu Serdar Gökhan: Çok ince ve yufka yürekli bir insandı. Her şey dilindeydi. Karşılıklı rol yaptığımız zaman daha iyi rol yapma derdindeydik. Yolda öğrendim, yıkıldım. Dilim damağım kurudu. Tekrar başımız sağ olsun diyorum.

Yönetmen Hamdi Alkan: Sen benim kahramanımdın.. Hep öyle kalacaksın. Filmlerinde zor durumda kalanları kurtarmaya gittiğin an, sinema salonunda coşkun bir alkış kopardı. Seni çıktığın sonsuz yolculuğuna uğurlarken, bitmeyen çocuksu heyecanım, saygım ve sonsuz sevgilerimle alkışlıyorum Cüneyt Arkın. Huzur içinde uyu.

Yazar Ahmet Ümit: Çocukken biraz Kara Murat olduk, biraz Malkoçoğlu. Gençken Maden filmindeki hak arayan işçi önderi İlyas olduk, Yaralı Kurt’ta intikam peşindeki Ali olduk. Bizi biz yapan insanlardan biriydin Cüneyt Abi, nurlar içinde uyu…

Komedyen Ata Demirer: Seni çok sevdik nurlar içinde yat Cüneyt Arkın. Pandizot kumaşı koltuklardan izledik ilk kez teyyare sinemasında yıllar yıllar önce. Sinema gibi sen de hep var olacaksın.





Şarkıcı Işın Karaca: Kelimeleri yok. Yüreğimiz eksik bir güne uyandı… Yattığın yer nurla dolsun… Mekanın cennet olsun büyük usta… Türkiye’nin başı sağ olsun. Çok üzgünüm…

Sanatçı Sabahat Akkiraz: Sanat ailemiz yaprak döküyor. Sevgili Cüneyt Arkın hakka yürüdü. Büyük sanatçılar ölmez sanatları hep yaşar. Nur içinde uyu. Çok üzgünüm.

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