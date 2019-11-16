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Cüneyt Arkın:”Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim”
Cüneyt Arkın:”Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim”
82 yaşındaki Yeşilçam efsanesi Cüneyt Arkın sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında... Arkın eşine aşkını paylaştığı iki fotoğrafla dile getirdi.
Magazin 16 Kasım 2019 - 10:38

Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Cüneyt Arkın, 51 yıllık eşi Betül Cüreklibatır'a sosyal medya hesabından duygu yüklü bir yazı yazdı. Her fırsatta eşine olan sevgisini dile getiren Arkın, aşkını bu kez sosyal medyadan haykırdı. ‘Betül'e bebek derim' diyen Arkın sözlerine şöyle devam etti: “Keyfim çok yerindeyse ‘papatyam!' Beyaz papatyaları çok sever. Betül'ün resimlerini yaptım mı, hep fonda papatyam vardır. Betül yanımdayken ev yıkılsa umurumda değildir. Her şeyi onun halledeceğini bilirim. Yemin ediyorum başka bir kadına elimi sürmedim!” Arkın'ın bu paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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