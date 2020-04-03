Cüneyt Özdemir’den Şeyma Subaşı’nı afallatan yanıt

Acun Ilıcalı'ın eski eşi ve sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk oldu. Subaşı ve Özdemir'in sohbeti sosyal medyaya damga vurdu.

Uzun bir süre önce YouTube kanalı açarak içerik üretmeye başlayan Cüneyt Özdemir, karantina nedeniyle evde olduğu için canlı yayınlar yapmaya başladı. Yayınlarına farklı konuklar alan Özdemir, son olarak Şeyma Subaşı’yı ağırladı. İkili arasında yaşanan ilginç diyaloglar ise sosyal medyaya damga vurdu.

“GİZLİ BİR HAYRANLIK MI YATIYOR”

Sosyal medyada gündem olan Subaşı yayının ardından yaptığı açıklamada “Ben Cüneyt beyi sevdim açıkcası. Acaba bana bu kadar sataşmasının altında gizli bir hayranlık mı yatıyor diye merak etmiyor da değilim” dedi.

“SİZE İYİ GELİYORUM SANIRIM”



Subaşı gelen eleştirilere de şu yanıtı verdi: “Şu dönemde size iyi geliyorum anlaşılan kendinizi bu şekilde oyalıyorsunuz siz de sanırım. Ben evimde, yaşantımı paylaşmaya devam edeceğim” dedi.

“BEN İBİZA’YA GİTMEYE BAŞLADIĞIMDA SEN LİSEDEYDİN



“Şeyma Subaşı her şeyin Temmuz’dan sonra normale dönmesini beklediğini söyleyerek, Cüneyt Özdemir’i de İbiza’ya davet etti. Subaşı, “Cüneyt Bey İbiza’ya gelmek ister misiniz? Ağırlayalım sizi” diye sorunca Cüneyt Özdemir ise “Ben İbiza’ya gitmeye başladığımda sen lise 2’de falandın sanırım” diyerek karşılık verdi. İkili arasındaki bu diyalog ise kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı.