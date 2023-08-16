CZN Burak ve babasının yargılanmasına başlandı: Beş yıla kadar hapis istemi

Kentsel Sit Alanı içerisinde izinsiz inşaat yaptırdıkları gerekçesiyle beş yıla kadar hapisleri istenen CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir ile babası İsmail Özdemir'in yargılanmasına başlandı.

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İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya Burak Özdemir katılmazken tutuksuz sanık İsmail Özdemir ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

“BASİT TADİLATTA BULUNDUM”

Duruşmadaki savunmasında İsmail Özdemir, “Söz konusu taşınmaz bana ait. Taşınmazda basit tadilatta bulundum. Basit tadilat işlemi için de belediyeden izin aldım. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınacak bir durum yoktur, bu nedenle izin almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi.

Burak Özdemir’in avukatı ise müvekkilini yurt dışında olduğu için hazır edemediğini belirtirken keşif talebinde bulundu.

Mahkeme, Burak Özdemir’in gelecek celse hazır edilmesine, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

5 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, izinsiz inşaat faaliyeti yapıldığına dair ihbar geldiği ancak alana girilemediğinden dışarıdan yapılan incelemelerde inşaat halinde olan yapıda çalışmaların henüz bitirilemediği tespit edildi.

İddianamede yapılan çalışmalara ilişkin izin belgesinin olmadığı belirtildi.

Burak Özdemir ve İsmail Özdemir’in Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. (DHA)