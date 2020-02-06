‘CZN Burak’ın çalışanlarının arasındaki tartışma kanlı bitti

Sosyal medyada 'CZN Burak' olarak bilinen Burak Özdemir'in sahibi olduğu restoranda çalışan garsonlar arasındaki kavga sonrasında Zekeriya H., isimli çalışan hayatını kaybetti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet G.'nin polisi arayarak cinayet işlediğini itiraf ettiği ve teslim olduğu kaydedildi. Mehmet G., hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Yaptığı yemeklerin videosunu paylaşarak sosyal medyada fenomen haline gelen “CZN Burak” lakaplı Muhammed Burak Özdemir’in Levent’teki restoranında garsonlar arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA MÜŞTERİYE SERVİS AÇMA ÜZERİNE BAŞLADI



İddianameye göre işletmede garson olarak çalışan Zekeriya H., diğer garson Mehmet G.’ye bir müşteriye servis açmasını söyledi. Bu isteğin ardından sözlü tartışma yaşandı. Zekeriya H., daha sonra Mehmet G.’ye dışarıda buluşmayı teklif etti.

BULUŞMA KANLI BİTTİ!



Restoranın yakınında buluşan Zekeriya H., ile Mehmet G., arasında yeniden kavga çıktı. Mehmet G., belindeki silahı çıkararak Zekeriya H.’ye ik el ateş etti. Zekeriya H., olay yerinde hayatını kaybetti. Zanlı, polisi arayarak cinayet işlediğini söyledi.

BURAK ÖZDEMİR’İN DE İFADESİ ALINDI

İşletme sahibi Burak Özdemir’in de ifadesi alındı. Özdemir, her iki şahsın restoranında garson olarak çalıştığını, işletme içindeki tartışmayı diğer çalışanlarından öğrendiğini söyledi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI



İddianamede Mehmet G.’nin Zekeriya H.’yi silahla ateş etmek suretiyle öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı sırada da Mahmut H., ve Valid A.’yı çeşitli yerlerinden vurarak yaraladığı belirtildi. Şüpheli Mehmet G’nin müebbet hapsi istendi.