Dağ 2 nerede çekildi: İşte Dağ 2 konusu ve oyuncuları…

Dağ 2, çekilen ilk filmin başarılı olmasının ardından çekildi. Savaş ve dram türünde Dağ 2 filmi hem yönetmenliğini hem de senaristliğini Alper Çağlar yaptı. İlk filmine göre 10 kat daha fazla bütçe ile çekilen film izleyicilerin de merakını uyandırdı. Dağ 2 nerede çekildi? Dağ 2 filmi konusu ve oyuncuları...

Dağ 2 filmi 2016 yılının çok ses getiren Türk yapımlarından biri olmayı başarmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gerçek silah ve mühimmat vererek desteklediği Dağ 2 filmi başrolünde Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul yer alıyor. Peki, Dağ 2 filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

DAĞ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Özel Kuvvetlerin katıldığı sınır ötesi bir operasyonu anlatan ve vizyona girdiği günden beri sinemalarda izlenme rekorları kıran “Dağ 2” filminin çekimleri Ankara, Konya ve Adana'da gerçekleştirildi.

DAĞ FİLMİ KONUSU

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı “Fırtına Getiren” olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. “Son kale” adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır.

DAĞ 2 OYUNCU KADROSU

Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği Dağ 2 filmi oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar’ın yer alıyor.