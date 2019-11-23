‘Daha farklı bir Aleyna Tilki olacağım’

Mekana yeni giren Aleyna Tilki için bir şeyler yolunda gitmeyince sipariş bile vermeden mekanı terk etti.

Hemen ardından kitapçıya girerek yaklaşık iki saat kalan Aleyna Tilki neredeyse bakılmadık kitap bırakmadı.

Uzun uzun kitapların içeriğini okuyan Tilki, rafların en altında yer alanlara bile ulaşmaya çalıştı.

12 adet kitap satın alan genç şarkıcı, “Küçüklüğümden beri çok ağır kitap okurum. Mesela Oruç Ali diye biri var çok iyi kitap yazar. Kişisel gelişim kitapları okuyordum, şimdi biraz tarih kitapları aldım. Ağır okuyacağım” diye konuştu.

“ÖNEMLİ DEĞİL”

Modacı Gülnur Güneş’in kardeşi Kadir Güneş’le aşk yaşadığı iddia edilen Aleyna Tilki, habercilerin aşk sorularına, “Arkadaşlar ben öyle bir şey konuşmuyorum. Zaten Warner Music ile anlaştık biliyorsunuz. Onun mutluluğunu heyecanını yaşıyoruz, öbür konular benim için zaten önemli değil” diyerek aşk haberleri hakkında konuşmak istemediğini belirtti. Dünyaca ünlü müzik şirketiyle anlaşan Tilki, “Daha farklı, daha özgür bir Aleyna Tilki olacağım” diyerek iddiasını ortaya koydu.