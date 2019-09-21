Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimdir?

Daha Hızlı Daha Öfkeli serisi sinema severler için özel bir yeri olan filmde Paul Walker'a Tyrese Gibson ve Eva Mendes eşlik ediyor. Peki, Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir?
DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI
Hızlı ve Öfkeli, hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar. Filmin yönetmeni John Singleton, heyecan ve macera ile izleyicisinin ayaklarını yerden kesiyor.
Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi yönetmeni John Singleton. Başrollerde ise Paul Walker’a Tyrese Gibson ve Eva Mendes eşlik ediyor.