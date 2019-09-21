Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimdir?

Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu ne, oyuncuları kimdir?

Amerikalı yasa dışı sokak yarışı ve silahlı soygun merkezli, aksiyon film serisi olan Hızlı ve Öfkeli filmi ilk olarak 2001 yılında çekildi. İlk filmin ardından 2003 yılında çekilen Daha Hızlı Daha Öfkeli'nin yönetmeni John Singleton. İlk filmin başarısından sonra 2. filmin bütçesi 76 milyon dolara çıkarılmış. Dünya çapındaki hasılatı ise aynı oranda artmamış. 107 milyon dolarlık hasılattaki en büyük etkinin Vin Diesel'in filmde yer almaması olduğunu söyleyen pek çok eleştirmen bulunuyor. Peki Daha Hızlı Daha Öfkeli filminin konusu nedir? İşte filmin merak edilenleri...

Daha Hızlı Daha Öfkeli serisi sinema severler için özel bir yeri olan filmde Paul Walker'a Tyrese Gibson ve Eva Mendes eşlik ediyor. Peki, Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi konusu nedir?

DAHA HIZLI DAHA ÖFKELİ FİLM KONUSU VE OYUNCULARI

Hızlı ve Öfkeli, hız, heyecan, macera, güzel kadınlar ve muhteşem arabalar arasında akıp giden ve hiç düşmeyen temposu ile bir kez daha izleyicisi ile buluşuyor. Emekliye ayrılan Brian O’Connor, kendisini baştan çıkaran sokak yarışları ve yeraltı dünyasının kirli işlerine bulaşmadan duramaz. Eski dostu Roman Pearce ile birlikte takım kuran O’Connor, kirli para naklini gerçekleştirme operasyonu ile Miami’li tüccar Carter Verone’u yakalamanın peşindedir. Bu sırada el altından çalışan casus Monica Fuentes ile işbirliği yapar. Filmin yönetmeni John Singleton, heyecan ve macera ile izleyicisinin ayaklarını yerden kesiyor.

Daha Hızlı Daha Öfkeli filmi yönetmeni John Singleton. Başrollerde ise Paul Walker’a Tyrese Gibson ve Eva Mendes eşlik ediyor.