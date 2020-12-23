‘Daha önce de evlenmiştik’

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez (51) ile sevgilisi Alex Rodriguez (45) haziranda İtalya'da evlenecekti. Fakat corona virüsü nedeniyle düğün ertelenmişti. Jennifer Lopez düğün planları hakkında "İkimiz de daha önce evlenmiştik" dedi.

Geçen haziran ayında evlenme planları yapan, hatta düğün mekanı bile bakan ama corona virüsü nedeniyle töreni erteleyen Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez bu konuda beklenmedik bir karar verdi.

Ertelemenin ardından evlilik konusunda pek konuşmayan Jennifer Lopez, katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Andy Cohen’in sunduğu programa konuk olan Lopez, nişanlısı Alex Rodriguezile birlikte nikâhsız yaşamayı düşündüklerini belirtti.

Lopez, Cohen’in evlilik ile ilgili sorusunu yanıtlarken “Evet, bu konuyu konuşuyoruz. Bizim yaşımızda, yani demek istiyorum ki daha önce evlenmiştik. Evlenmeli miyiz, evlenmemeli miyiz? Bunun bizim için anlamı ne?” dedi.

* Alex Rodriguez 1 kez, Jennifer Lopez 3 kez evlenip boşandı.