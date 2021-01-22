Dakota Johnson: Sette panik atak krizi geçirdim

Jimmy Fallon’un ‘The Tonight Show’ programına katılan Dakota Johnson, ‘Nicole’ karakterine hayat verdiği ‘The Friend’ filmi çekimleri sırasında panik atak krizi geçirdiğini itiraf etti.

Bir tiyatro salonunda şarkı söyleyeceği sahne sırasında panik atak geçirdiğini söyleyen 31 yaşındaki oyuncu o anları şöyle anlattı:

“İnsanların karşısında şarkı söylemek aslında benim için inanılmaz ürkütücü. Kamera arkamdan çekim yapıyordu, ne olduğunu anlayamıyorsunuz bile ve bir tiyatro sahnesinde de performans yapmamam gerekiyordu. Sesimin playback versiyonunu yani ses kaydımı oynatmaya başladılar ve ‘Aksiyon’ dediler.”

Yönetmenin çekime başlaması ile birlikte panik atağını kontrol edemediğini söyleyen Johnson, “Direkt sahneden indim. Tiyatronun, sahnenin arkasında koşmaya başladım. Etrafta koşuyordum ve sonra birden gülmeye başladım ve tüm ekip, ‘Bu kız ne yapıyor?’ dedi. Koşup güldükten sonra birden hareket etmeyi bıraktım ve ağlamaya başladım. İnanılmaz bir uçuş modu gibiydi” dedi.

‘THE FRİEND’ FİLMİNİN KONUSU

‘The Friend’, ömrünün son zamanlarını yaşayan arkadaşına destek olmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor.

Nicole’ün yaşamak için sadece altı ayı kalmıştır. Hastalığı nedeniyle karısının öleceğini öğrenen Matthew, büyük bir yıkıma uğrar. Onları bu zorlu dönemlerinde yalnız bırakmak istemeyen Matthew’ın en yakın arkadaşı, destek olabilmek için çiftin evine taşınmaya karar verir. Arkadaşlarının eve taşınmasının etkisi ise, onların hayal ettiklerinden de fazla olur.

Jason Segel, Dakota Johnson ve Casey Affleck’i başrolüne yerleştiren dram filminin yönetmen koltuğunda Gabriela Cowperthwaite oturuyor.