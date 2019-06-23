Damla Aslanalp kimdir? Damla Aslanalp kaç yaşında ve nereli?
Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Damla Aslanalp’in tam adı Nergiz Damla Aslanalp’tir. İşte ünlü oyuncunun merak edilenleri…
DAMLA ASLANALP KİMDİR?
Damla Aslanalp, Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz yarışmasına 2013 yılında katılmış ve üçüncü seçilmiştir.
Mahsun Kırmızıgül'ün keşfetmesi üzerine 2014 yılında Kadim Dostum dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.Daha sonra Filinta ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde rol almıştır. Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen'in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almakta ve Maral karakterini canlandırmaktadır.
YER ALDIĞI PROJELER
Kırlangıç Fırtınası
Hayat Sevince Güzel
Kadim Dostum
Filinta
Mordkommıssıon – TV Filmi 2016