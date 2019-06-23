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Damla Aslanalp kimdir? Damla Aslanalp kaç yaşında ve nereli?
Damla Aslanalp kimdir? Damla Aslanalp kaç yaşında ve nereli?
21 yaşındaki Youtuber Enes Batur, geçtiğimiz günlerde Damla Aslanalp ile evlendiğinin duyurmuştu. Enes Batur yayınladığı video ile şaka yaptığını ve Damla Aslanalp ile evlenmediğini duyurdu. Peki Damla Aslanalp kimdir?
Magazin 23 Haziran 2019 - 10:32

Damla Aslanalp, 1990 yılında Almanya'da doğdu. Damla Aslanalp’in tam adı Nergiz Damla Aslanalp’tir. İşte ünlü oyuncunun merak edilenleri…

DAMLA ASLANALP KİMDİR?

Damla Aslanalp, Almanya'da düzenlenen Miss Turkuaz yarışmasına 2013 yılında katılmış ve üçüncü seçilmiştir.

Mahsun Kırmızıgül'ün keşfetmesi üzerine 2014 yılında Kadim Dostum dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.Daha sonra Filinta ve Hayat Sevince Güzel dizilerinde rol almıştır. Fox Tv'de yayınlanan; başrolü Fikret Kuşkan ve Emel Çölgeçen'in paylaştığı Kırlangıç Fırtınası dizisinin kadrosunda yer almakta ve Maral karakterini canlandırmaktadır.

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YER ALDIĞI PROJELER

Kırlangıç Fırtınası
Hayat Sevince Güzel
Kadim Dostum
Filinta
Mordkommıssıon – TV Filmi 2016

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