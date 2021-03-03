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Damla Colbay gönlünü doktora kaptırdı

Oyuncu Damla Colbay, gönlünü Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Ali Osman Çiçek'e kaptırdı. Sürpriz aşkın ilk fotoğrafını Colbay'ın sevgilisi sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme: 09:21, 03/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Damla Colbay gönlünü doktora kaptırdı

‘Hekimoğlu’ dizisinde ‘Doktor Zeynep’ karakterine hayat veren Damla Colbay, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek ile aşk yaşamaya başladı.

Yeni aşkın ilk fotoğrafını Ali Osman Çiçek, Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

Ali Osman Çiçek-Damla Colbay

Damla Colbay, geçen aylarda “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Ben ruh eşine çok inanırım. Ruh eşim kimse onun hayatıma gelmesini bekliyorum. Benim için kim olduğu, ne meslekte olduğu, hangi dinde olduğu önemli değil.”

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Yayınlanma Tarihi:09:18,