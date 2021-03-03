Damla Colbay gönlünü doktora kaptırdı

‘Hekimoğlu’ dizisinde ‘Doktor Zeynep’ karakterine hayat veren Damla Colbay, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Dr. Ali Osman Çiçek ile aşk yaşamaya başladı.

Yeni aşkın ilk fotoğrafını Ali Osman Çiçek, Instagram hesabından kalp emojisiyle paylaştı.

Damla Colbay, geçen aylarda “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

“Ben ruh eşine çok inanırım. Ruh eşim kimse onun hayatıma gelmesini bekliyorum. Benim için kim olduğu, ne meslekte olduğu, hangi dinde olduğu önemli değil.”