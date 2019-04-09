Damla Colbay kimdir? Damla Colbay nereli ve kaç yaşında?

Damla Colbay, 1993 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Kara Para Aşk dizisi ile yaşayan Damla Colbay hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Damla Colbay nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel karakterini canlandıran Damla Colbay hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Damla Colbay kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

DAMLA COLBAY KİMDİR?

Damla Colbay, 14 Ocak 1993'te İzmir'de dünyaya gelmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü mezunudur. Profesyonel kariyeri Kara Para Aşk dizisi ile başlamıştır. 2015 yılında Hayat Mucizelere Gebe dizisinde ilk başrolünü oynamış ve bu dizi ile kariyerinde önemli bir çıkış yaşamıştır.

Şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanan Zengin ve Yoksul dizisinde Aysel Karakterine hayat vermektedir. Damla Colbay, 1.66 metre boyunda, 52 kilo ve Oğlak burcudur.

Damla Colbay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Zengin ve Yoksul (Aysel) (TV Dizisi)

2016 – İçerde (Eylem) (TV Dizisi)

2015 – Hayat Mucizelere Gebe (İnci) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Demet) (TV Dizisi)