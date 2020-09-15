Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 15 dakikada boşandı
İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Canseser avukatlarıyla katıldı. Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı.
İHANETİ KABUL ETMİŞTİ
Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.