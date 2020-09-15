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Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 15 dakikada boşandı
Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 15 dakikada boşandı
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle şöhretlenen Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşi işletmeci Mustafa Can Keser ile anlaşmalı olarak boşandı.
Hayati ARIGAN
Magazin 15 Eylül 2020 - 17:01

İstanbul Aile Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Damla Ersubaşı ile Mustafa Canseser avukatlarıyla katıldı. Gizli görülen duruşmada taraflar hakime boşanmak istediklerini söyledi. 15 dakika süren duruşma sonunda hakim, çifti tek celsede boşadı.

Çift ayrı ayrı  adliyeden ayrılırken üzgün oldukları görüldü. (FOTO: SÖZCÜ)

İHANETİ KABUL ETMİŞTİ

Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı. Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı.

Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser 2016 yılında evlenmişti. Çiftin ilk kızları Zehra 2017 yılında, ikinci kızları Zeynep Nisa ise geçen kasım ayında dünyaya gelmişti.

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Son güncelleme: 17:46 - 15.09.2020
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