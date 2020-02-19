Damla Ersubaşı kimdir? Damla Ersubaşı kaç yaşında?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da doğdu. Damla Ersubaşı 2016'da Mustafa Can Keser ile hayatını birleştirdi. Çift, bundan 3 yıl önce kızları Zehra'yı kucaklarına alma mutluluğu yaşadı. Damla Ersubaşı, iki ay önce ikinci kez anne oldu.

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 1993 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 6 yaşındayken bir döneme damga vuran Yılan Hikayesi dizisinde rol aldı. Asıl çıkışını ise 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle yakaladı. Bu dizide Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe'yi canlandırdı ve daha küçük yaştaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. “Her Halimle Sev Beni” dizisinde Zeynep, 2014’te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı.

Damla Ersubaşı bir dönem “Ben Bilmem Eşim Bilir” adlı yarışma programında da asistanlık yaptı.

2016 yılının son günlerinde iş adamı Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Bir kız çocuğu olan ve ikincisini bekleyen Damla Ersubaşı, verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

Mustafa Can Keser Ortaköy'de bulunan bir gece kulübü'nün CEO'su olarak iş hayatını sürdürüyor.