Damla Ersubaşı’ndan takipçisine ahlaksız yanıt

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu, bu kez bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla gündeme geldi. Takipçisinin mesajına, “Senin yedi sülaleni s…. ben de Damla değilim, bunu sakın unutma” yanıtını veren Ersubaşı, sevenlerinden tepki gördü.

