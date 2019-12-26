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Damla Ersubaşı’ndan takipçisine ahlaksız yanıt
Damla Ersubaşı’ndan takipçisine ahlaksız yanıt
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı, bir takipçisine verdiği ahlak dışı yanıtla şoke etti.
Magazin 26 Aralık 2019 - 11:10

Yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisiyle tanınan oyuncu Damla Ersubaşı, ikinci bebeğine hamileyken eşinin ihanetiyle sarsıldı. Hamileliğinin son günlerde eşinin bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan oyuncu, evliliğine ikinci şansı verdi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan oyuncu, bu kez bir takipçisine verdiği küfürlü yanıtla gündeme geldi. Takipçisinin mesajına, “Senin yedi sülaleni s…. ben de Damla değilim, bunu sakın unutma” yanıtını veren Ersubaşı, sevenlerinden tepki gördü.

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Son güncelleme: 11:27 - 26.12.2019
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