Damla Ersubaşı ve eşinden ‘ihanet’ açıklaması

2017 yılında kızı Zehra’yı kucağına alan Damla Ersubaşı, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Dün bazı medya organlarından Ersubaşı’nın eşi Mustafa Can Keser, tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Çıkan ihanet haberlerinin ardından Keser, sessizliğini bozarak bir açıklama yapma ihtiyacında olduğunu hissetti.

KENDİSİNİ SAVUNDU!

Mustafa Can Keser, kendisini şu şekilde savundu: “Bugün hakkımda çıkan ‘Eşini aldattı’ haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir. Konu ile ilgili tarafıma yapılan bu ahlaksız durumdan dolayı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyuna duyurudur.”



“HABERLER DOĞRU!”

Çıkan ihanet haberlerinin ardından Damla Ersubaşı da sessizliğini bozdu. Haberlerin doğru olduğunu söyleyen Ersubaşı, “Fotoğraftaki kişi eşim. Şu an bu şekilde devam edeceğiz, çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama ‘Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi” dedi.

DAMLA ERSUBAŞI FOTOĞRAFLARI SİLDİ

İddiaların ardından Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve çift, birbirlerini takipten çıktı.