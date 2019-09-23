Damla Sönmez kimdir, kaç yaşındadır?

Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Çukur dizisinde Efsun karakterini canlandıran Damla Sönmez hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz... Damla Sönmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler...

Damla Sönmez, 1987 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Camdan Pabuçlar isimli dizi ile gerçekleştiren Damla Sönmez hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Damla Sönmez nereli ve kaç yaşında?

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun olduktan sonra Fransa‘da Paris Sorbonne Üniversitesinde Tiyatro eğitimi aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü. Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

2004 yılında Camdan Pabuçlar dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Damla Sönmez; Güllerin Savaşı, Şubat, Türkan, Gece Gündüz, Emret Komutanım, Bir Aşk Hikayesi, Sen Aydınlatırsın Geceyi, Deniz Seviyesi, Uzun Hikaye, Çakal, Mahpeyker Kösem Sultan, Kurtuluş Son Durak, Kampüste Çıplak Ayaklar gibi yapımlarda rol almıştır. Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez, 1.62 metre boyunda ve 53 kilo ve Oğlak burcudur.

Ödülleri:

2018 – 25. Uluslararası Adana Film Festivali – En İyi Kadn Oyuncu

2015 – 15. Uluslararası Milano Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2014 – 21. Uluslararası Altın Koza Film Festivali – En İyi Kadın Oyuncu

2010 – 15. Sadri Alışık Ödülleri – Umut Veren Oyuncu

2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2009 – Siyad Ödülleri – En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

2010 – Yeşilçam Ödülleri – Genç Yetenek

Damla Sönmez'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Çukur (Efsun) (TV Dizisi)

2019 – I Am You (Aisha) (Sinema Filmi)

2019 – Sibel (Sibel) (Sinema Filmi)

2018 – Masum Değiliz (TV Dizisi)

2017 – Aşk ve Gurur (Zeynep) (TV Dizisi)

2017 – Ayla (Nuran) (Sinema Filmi)

2017 – Taksim Hold’em (Defne) (Sinema Filmi)

2017 – 7 Yüz (Pınar) (TV Dizisi)

2014 – Güllerin Savaşı (Gülru) (TV Dizisi)

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (Defne) (Sinema Filmi)

2013 – Deniz Seviyesi (Damla) (Sinema Filmi)

2013 – Bir Aşk Hikayesi (Ceylan) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Ayla) (Sinema Filmi)

2012 -Şubat (Gelin) (TV Dizisi)

2012 – Kurtuluş Son Durak (Tülay) (Sinema Filmi)

2011 – Alala (Deli Ablanın Kardeşi) (Sinema Filmi)

2011 – Korkuluk (Ölen Adamın Karısı) (Sinema Filmi)

2010 – Türkan (Turhan) (TV Dizisi)

2010 – Mahpeyker: Kösem Sultan (Kösem Sultan) (Sinema Filmi)

2010 – Çakal (Deniz) (Sinema Filmi)

2009 – Bornova Bornova (Özlem) (Sinema Filmi)

2009 – Kampüste Çıplak Ayaklar (Ebru) (Sinema Filmi)

2008 – Gece Gündüz (Pınar) (TV Dizisi)

2008 – Emret Komutanım (Karamel) (TV Dizisi)

2007 – Fırtınalı Aşk (Melda Talay) (TV Dizisi)

2006 – Sahte Prenses (Sedef) (TV Dizisi)

2006 – Şarkılar Susmasın (Aycan) (TV Dizisi)

2005 – Kapıları Açmak (Gülşen) (TV Dizisi)

2004 – Omuz Omuza (Pelin) (TV Dizisi)

2004 – Camdan Pabuçlar (Gülçin) (TV Dizisi)