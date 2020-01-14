Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu şakalaştı

Her ne kadar farklı dizilerde olsalar da iki yakın arkadaş olan oyuncular Damla Sönmez ve Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesapları üzerinden birbirleriyle şakalaştı.

Şimdilerde Çukur dizisinde canlandırdığı Efsun karakteri ile evlerimize giren Damla Sönmez, sosyal medya hesabından dizisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. ‘Babamın oğlu’ hashtagı ile yaptığı paylaşımına çok sayıda yorum gelen güzel oyuncu, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu tarafından esprili bir paylaşıma maruz kaldı. Kaygılaroğlu, Sönmez’in paylaştığı hashtage gönderme yaparak ‘Yok yok Sefirin Kızı’ notunu düştü.

DAMLA SÖNMEZ’DEN YANIT GECİKMEDİ

Arkadaşı ve meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı bu espriye yanıt vermekte geç kalmayan Damla Sönmez, Sefirin Kızı adlı dizide rol olan Uraz Kaygılaroğlu’nun yaptığı: ‘Sefirin Kızı kaldığı yerden bu akşam’ paylaşımının altına ‘Kaldığı yerden mi bak ona göre…’ notunu düşerek adeta onunla tatlı bir atışma içine girdi.