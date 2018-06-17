Damla Survivor’a veda mı ediyor? Survivor yeni bölüm fragmanı

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Survivor’da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununun ardından konseyde eleme adayı belli olacak. Survivor yeni bölüm fragmanı ile konseyden ilk görüntüler geldi. Acun Ilıcalı, Damla’nın durumunun iyi olmadığını dikle getirdi. Ağlayarak konuşan Damla Survivor’dan gidebileceğinini dile getirdi. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı…

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Survivor 2018’de yarışmacılar bireysel olarak dokunulmazlık oyununa çıkacak. Ada konseyine ise Damla’nın gözyaşları damga vurdu.

Acun Ilıcalı, “Damla için şu an çok iyi görüntü göremiyoruz. Survivor’dan sakatlanıp ayrılmak zorunda kalan yarışmacılar da oldu. Sağlıktan daha değerlisi de yok. Asla da oyna demeyiz. Sağlığınız çok çok önemli.” dedi. Survivor konseyinde Damla da gözyaşları içinde, “Artık iki gün üç gün neyse, biraz daha tedavi olup… Baktım olmuyor” dedi.