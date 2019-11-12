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Dan Bilzerian 2024’te Kanye West’e karşı başkanlık yarışına katılacak
Dan Bilzerian 2024’te Kanye West’e karşı başkanlık yarışına katılacak
Kanye West'in 2024 yılında ABD başkanlığına aday olacağını açıklamasından sonra sosyal medya fenomeni Dan Bilzerian'da Kanye West'e karşı yarışacağını açıkladı.
Magazin 12 Kasım 2019 - 12:06

Kadınlara ve silahlara düşkünlüğü ile sosyal medyanın kralı olarak adlandırılan Dan Bilzerian, 2024’te başkanlık seçimlerinde Kanye West’e karşı aday olabileceğini açıkladı.

Katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Kanye West’in başkan adaylığı ile ilgili yorum yaptı. Kanye West’in HilLary Clinton’dan daha iyi olacağını söylerken, diğer yandan kendisinin de aday olacağını duyurdu.

TMZ’nin yaptığı haberde, “Bilzerian’ın şaka yapıp yapmadığı net değil fakat ağzından bu cümle çıktı ve resmen başkanlık adayı olacağını söyledi. Dan Bilzerian 2024’te ABD başkanı olmak için yarışacak. Ardından ilginç bir soru geliyor: Kim Başkan Trump’ın onayını aldı?” şeklinde yorumladı.

Ünlü isim 2015 yılında da aday olacacağını açıklamış, hatta Toronto, Boston, New York ve Montreal gibi şehirlerde başkanlık kampanyasına başlayacağını duyurmuştu.

Instagram hesabından paylaştığı ultra lüks yaşamıyla dikkatleri çeken Dan Bilzerian’ın ne iş yaptığı tam olarak bilinmesede poker oyuncusu olduğu ve ve bundan büyük kazanç elde ettiği söyleniyor.

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