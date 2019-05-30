Dangal filmi konusu ne? Dangal oyuncuları kimler?

Hint filmlerinin önde gelen isimlerinin başında gelden Aamir Khan'nın başrolünde yer aldığı Dangal bu akşam televizyonda seyirci karşısına çıkacak. Biyografik spor filmi olan Danga yayınlandığı dönemde oldukça yüksek bir ilgi görmüştü. Peki, Dangal filmi konusu ne? Oyuncuları kim?

İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar veren eski bir güreşçinin hikayesinin anlatığı Dangal’ın başrolünde Aamir Khan yer alıyor. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırıyor. Peki Dangal filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

DANGAL FİLMİ KONUSU

Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları’nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.

DANGAL OYUNCULARI

Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan

Mahavir Singh Phogat’ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar

Mahavir Singh Phogat’ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh

Genç Geeta olarak Zaira Wasim

Mahavir Singh Phogat’ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra

Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar

Rohit Shankarwar

Vivan Bhatena

Aparshakti Khurrana

2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile

Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni