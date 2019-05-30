Dangal filmi konusu ne? Dangal oyuncuları kimler?

İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar veren eski bir güreşçinin hikayesinin anlatığı Dangal’ın başrolünde Aamir Khan yer alıyor. Gerçek bir hikâyeye dayanan filmde tanınmış oyuncu ve yönetmen Aamir Khan Mahavir Singh adlı güreşçiyi canlandırıyor. Peki Dangal filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
DANGAL FİLMİ KONUSU
Mahavir Singh Phogat bir güreş hayranıdır. İki küçük kızına da güreş öğretmeye karar verir. İki kız, Babita Kumari ve Geeta Phogat, çocukluklarından başlayarak güreş eğitimi alarak büyürler. Büyüdüklerinde iki kız da güreşte iddialı isimler olmuştur. Geeta Phogat 2010 Commonwealth Oyunları’nda altın madalya kazanarak güreşte altın madalya kazanan ilk kadın güreşçi olurken, kız kardeşi Babita da gümüş madalyayı alır. Genç kadın güreşçiler başarıya giden yol boyunca sosyal şekillendirmenin baskısıyla da mücadele etmek zorunda kalacaktır.
DANGAL OYUNCULARI
Mahyavir Singh Phogat olarak Aamir Khan
Mahavir Singh Phogat’ın eşi Daya Shobha Kaur olarak Sakshi Tanwar
Mahavir Singh Phogat’ın kızı Geeta Phogat olarak Fatima Sana Shaikh
Genç Geeta olarak Zaira Wasim
Mahavir Singh Phogat’ın kızı Babita Kumari olarak Sanya Malhotra
Genç Babita olarak Suhani Bhatnagar
Rohit Shankarwar
Vivan Bhatena
Aparshakti Khurrana
2 numaralı erkek dövüşçü olarak Kaustubh Pile
Antrenör Pramod Kadam olarak Girish Kulkarni