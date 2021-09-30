Daniel Craig: “Bir sonraki James Bond benim sorunum değil”

Daniel Craig'den James Bond açıklaması... Ölmek İçin Zaman Yok'un (No Time To Die) dünya prömiyeri sırasında Daniel Craig, kendisinden sonra James Bond'u kimin devralabileceği sorulduğunda, bunun kendi sorunu olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2006’da Casino Royale’den başlayarak beş farklı Bond filminde MI6 ajanını canlandıran Daniel Craig bu filmle Bond karakterine veda ederken bir sonraki James Bond’un kim olacağı da merak konusu.

Filmin dünya prömiyerinde görüntülenen Daniel Craig, bir sonraki James Bond’un kimin olacağı sorulduğunda, bunun kendi sorunu olmadığını söylüyor.

BİR KARAKTER, ALTI AKTÖR

Sean Connery, 1962 yapımı Dr. No. filmiyle James Bond’u canlandıran ilk aktördü. Moore, 1985 yapımı Bir Cinayete Bakış (A View to a Kill) ile toplam yedi Bond filminde başrol oynayarak, diğer tüm aktörler arasında karakteri en uzun canlandıran isim oldu. Timothy Dalton, 1995 yapımı GoldenEye’de Pierce Brosnan devralana kadar iki Bond filminde rol aldı. 25 James Bond filminde, altı farklı aktör 007’yi oynadı.

“HUGH JACKMAN OLMAYACAK, CESEDİMİ ÇİĞNEMEN LAZIM”

Independent’ın haberine göre, No Time To Die’ın dünya galasında kırmızı halıda konuşurken Craig’e James Bond oynamayı özleyip özlemeyeceği soruldu. Craig ise “Belki. Göreceğiz. Bunu yarın düşüneceğim” şeklinde yanıtladı. Craig ayrıca, gelecekte rolü tekrar oynayıp oynamayacağı sorulduğunda, “Hayır, kesinlikle hayır” diyerek yanıt verdi. Ardından, Craig’e Bond olarak onun yerine kimin geçebileceği konusunda herhangi bir tercihi olup olmadığı soruldu. Ve Craig’in yanıtı “Bu, benim sorunum değil” oldu.

Bir sonraki Bond seçimlerine atıfta bulunan aktör, yakın zamanda Hugh Jackman’ın karakteri devralacağı ile ilgili çıkan haberler için ise “O olmayacak. Cesedimi çiğnemen lazım” şeklinde konuştu.

Craig’in Bond’u hem takım elbise içinde iyi bir görünüme sahipti hem her zamanki gibi maceran maceraya koşuyordu hem de bir ciddiyete sahipti.

Yeni Bond için sık sık dedikodular çıksa da serinin yapımcıları Barbara Broccoli ve Michael G. Wilson, yeni bir Bond arayışının 2022’ye kadar başlamayacağını söylediler.

İlginizi Çekebilir Daniel Craig'den yıllar sonra gelen itiraf

İlginizi Çekebilir Daniel Craig'den 007 ekibine veda

İlginizi Çekebilir 007'ye veda eden Daniel Craig'den şaşırtan itiraf