Taylor Hill evlilik teklifi aldı

Taylor Hill, sevgilisi Daniel Fryer’dan evlilik teklifi aldı. O anları ve yüzüğünü sosyal medya hesaplarından paylaşan model, karelerin altına, “Benim en iyi arkadaşım, ruh eşim, seni her zaman seveceģim” notunu düştü.

Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik mesajlari aldı.25 yaşındaki Hill’e meslektaşları Hailey Baldwin, Lais Ribeiro, Lily Aldridge, Bella Hadid ve Martha Hunt gibi isimler yorumlar yazdı.

Michael Stephen Shank ile uzun süreli birlikteliğini noktalayan Hill, ilk olarak Şubat 2020’de Fryer ile birlikte görüntülenmişti.

Taylor Hill evlilik teklifi sonrası ilk kahvaltı fotoğrafını da paylaşmayı ihmal etmedi.