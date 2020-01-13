Daniel Radcliffe’i evsiz zannederek para vermişler

Graham Norton’ın sunuculuğunu üstlendiği programa konuk olan ünlü oyuncu Daniel Radcliffe, başından geçen ilginç bir olayı anlatınca herkesi güldürmeyi başardı.

Radcliffe, yakın zamanda New York’ta gezerken kendisini evsiz sanan bir kişinin kahve alması için para yardımında bulunduğunu söyledi. Ünlü oyuncu olayı şu sözlerle anlattı:

*Kız arkadaşım ve köpeğimizle New York’ta geziyorduk. Hava çok soğuktu. Üzerimde de bir hoodie, bir eşofman üstü, onun da üzerinde büyük bir ceket vardı. Sevgilim markete girdi, ben de dışarıda beklerken köpeğimi ısıtmak için ona sarıldım. O anda yanımdan bir adam bana bakıp selam vererek geçti. Sonra geri gelerek elime beş dolar tutuşturdu ve “Dostum git kendine bir kahve al” dedi. Öylece kalakaldım. Sanırım daha sık traş olmalıyım!