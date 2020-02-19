Danilo Zanna: Maymunun bir parçasını yedim

Sunduğu yemek programların yanı sıra jürilik yaptığı MasterChef ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü şef Danilo Zanna, konuk olduğu 2. Sayfa’da bu zamana kadar yediği en ilginç yemeği söyledi.

“MAYMUN BEYNİ YEDİM”

Eğlenceli açıklamalarıyla dikkat çeken şef, “Dünya genelinde yediği en ilginç yemek ne?” sorusuna verdiği cevapla hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Danilo soruya “Ben sürekli Uzak Doğu’ya gittiğim için orada her şeyi yiyorlar. Biraz ayıp oluyor ama söyleyeyim mi? Çok fazla garip olmasın. Maymunun bir parçası… Beynini… Ev yemeği yemek için gittik maymun beyni geldi. Bize biraz anormal gelebilir ama Türkiye ile İtalya bu konuda birbirine benziyor. Biz çok şanslıyız bizim toprak her şeyi veriyor ama dünya öyle değil. Burada hangi tohumu koyarsan çıkartıyor ama dünyada böyle bir şey yok” cevabını verdi.