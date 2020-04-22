Ünlü yemek şefi Danilo Zanna’nın İtalya’da yaşayan babası Armando hayatını kaybetti. Acısını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan Zanna “Kalbim çok acı çekiyor. Maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini, yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak dedi… Babasının İtalya’da hayatını kaybetmesi ‘Acaba corona virüsünden mi öldü?’ sorularını akıllara getirse de, Danilo şef konu ile ilgili bir açıklama yapmadı…



Danilo şefin eşi Tuğçe Demirbilek Zanna da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve “Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkes, eksik olmayın. Tüm aramalara cevap veremiyoruz” dedi.