Danla Bilic: Alkol bağımlısı değilim mübalağa sanatı yaptım!

Bilic, kendisi hakkında Youtube hesabından paylaştığı son video üzerinden yapılan 'Alkol bağımlısı' haberine yanıt verme gereği hissetti. Danla Bilic, böyle bir sorun yaşamadığını sayfasından anlattığı hikayesinde abartma yaptığını söylemekle yetindi.

Çektiği makyaj videoları ile fenomen olan ve Youtube kanalı üzerinden hatırı sayılır bir kitleye ulaşan Danla Bilici hakkında yapılan bir haber sosyal medyayı karıştırdı. 2. Sayfa adlı magazin programında gündeme getirilen haber Bilic’in yayınladığı son video üzerinden derlenmişti ve onun anlattığı bir anıya dayanıyordu:

“ALKOL PROBLEMİ YAŞIYORUM”

Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Danla Bilic, “Kendini en rezil hissettiğin an?” sorusu üzerine şunları anlattı: “Dün gece. Ben bu aralar büyük bir alkol problemi yaşıyorum ve bağımlılığa doğru giden bir problem. Ailem endişelenmesin, çözemeyeceğim hiçbir problem yok. İçince aşırı saldırganlaşıyorum. Bunların hiçbirini hatırlamıyorum. Dün eve dönüyormuşuz ve arkadaşım Can, ‘Karnım acıktı tantuni söyleyeceğim’ demiş. Ben ‘G.tün yiyorsa o tantuniyi söylersin’ deyip Can’ın üzerine saldırmışım. Güldüğüme bakmayan bu olayı sabah duyunca korktum. Neden tantuni yemesini istemiyorum, neden tehdit ediyorum ve neden saldırıyorum?”

“BANA BİR TEMASI OLMAYAN ÇOCUĞU DÖVMEK İÇİN TAHRİK ETTİM”

“Geçenlerde de dışarı çıktığımızda çocuğun birine kafayı taktım. Çocuğun bana tek bir teması bile yok ama ben çocuğun yanına giderek onu itiyorum. Can ‘İçimden dua ettim çocuk Damla’ya ‘Ne yapıyorsun?’ derse bardağı kafasına geçirir diye. Çünkü çocuğu zorladım, tahrik ettim kavga çıksa da dövsem diye. Hiçbir sebep yok ve bu korkunç bir huy haline gelmeye başladı. Bunu aşmam lazım. Ben dışarıda kavgada sevmem.”

HABERLER SONRASINDA VİDEO PAYLAŞTI ‘ALKOL BAĞIMLISI’ HABERLERİNİ YALANLADI

Bilic hakkında yapılan bu haberler sonrasında Instagram hesabının hikaye bölümünden yeni videolar paylaşarak sayfasında anlattığı hikayelerin kendisini alkol bağımlısı gibi göstermediğini ve gerçekten de böyle bir sorun yaşamadığını söyledi. Anlattığı hikayelerde mübalağa (abartma) sanatı yaptığını söyleyen Bilic, kendisi hakkında bu haberi yapan 2. Sayfa programına ve sunucularına esprili göndermeler yapmayı da ihmal etmedi.