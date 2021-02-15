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Danla Bilic aşkını ilan etti

Ünlü fenomen Danla Bilic, Dubai'de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk kez fotoğrafını paylaştı.

Güncellenme: 10:08, 15/02/2021
Haberler Magazin
Danla Bilic aşkını ilan etti

Tatlıcı’ diye bahsettiği sevgilisi Berat Demir ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına kimseyi almayan Danla Bilic, aşk orucunu bozdu.

Danla Bilic, Sevgililer Günü’nde Poyraz Teoman ile birliktelik yaşadığını duyurdu.

Sosyal medya fenomeni, “Suç ortağı” notuyla Dubai’de birlikte tatil yaptığı sevgilisi Poyraz Teoman ile ilk defa fotoğrafını paylaştı.

“ÇOK PARA KAZANMIYORUM”

Geçen günlerde Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Danla Bilic, sanıldığı kadar para kazanmadığını söylemişti.

Bilic, “Ben ‘yatarak para kazanıyorsunuz’ sözünü hiç anlamıyorum. E öyleyse buyur sen de yap. Niye duruyorsun? Ayrıca öyle sanıldığı kadar çok para da kazanmıyoruz” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:10:06,