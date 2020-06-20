Danla Bilic canlı yayında paylaştı: Cemal Can’la beş ay evli kaldık

Çektiği makyaj videoları ile ünlenen ve sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımları ve özel hayatı ile kendisinden söz ettirmeye devam eden Danla Bilic, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir canlı yayında şimdilerde Survivor 2020'de yarışan Cemal Can'la beş aylık bir evlilik yaşadığını ve bunun ihanet yüzünden bittiğini söyledi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışmacısı Cemal Can ile çok yakın arkadaş olan ve onunla programdayken yaptığı konuşmalarla kendisinden söz ettiren fenomen Danla Bilic, bu defa canlı yayın sırasında söyledikleriyle kafaları karıştırdı. Cemal Can ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden bittiğini ileri sürdü.

Bilic, karantinada olduğu günlerde Instagram’dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.

‘ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIK’

Danla, canlı yayın esnasında Cemal ile 5 ay evli kaldıklarını söylüyor. Cemal Can’ın kendisini aldattığını söyleyen Danla Bilic, onunla çok iyi arkadaş kaldıklarını da sözlerine ekledi. Esprili kimliğiyle tanınan Danla Bilic’in bu sözlerinin gerçekliği ise henüz bilinmiyor.